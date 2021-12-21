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رياضة
رونالدو يجمع الأموال لمساعدة ضحايا بركان "لا بالما"
Lebanon 24
21-12-2021
|
23:00
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قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بعمل إنساني رائع لمساعدة ضحايا الثوران البركاني في جزيرة "لا بالما" الإسبانية، الذي دمر ما يقرب من 3000 مبنى في الجزيرة.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو تبرع بقميص سبق أن ارتداه مع منتخب البرتغال، للمساعدة في جمع أموال لضحايا الثوران البركاني.
وأشارت إلى أن رونالدو سيبيع قميصه بالمزاد لمساعدة آلاف الأشخاص الذين أجبروا على الإجلاء من منازلهم.
وأوضحت أن القميص يحمل توقيع النجم البرتغالي، بالإضافة إلى رسالة راقية موجهة إلى سكان "لا بالما"، كتب رونالدو فيها على القميص "حتى قوة البركان لن تكون قادرة على لا بالما. كل دعمي للجزيرة الجميلة".
وستبدأ عملية المزايدة على قميص الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال والعالم، عشية عيد الميلاد، أي يوم 24 كانون الأول الجاري، وتنتهي يوم 6 كانون الثاني 2022، وسيتم تخصيص جميع عائدات بيع القميص مباشرة لمساعدة الضحايا.
وبدأ الثوران البركاني في جزيرة "لا بالما"، يوم 19 أيلول الماضي، ودمر ما يقرب من 3000 مبنى في الجزيرة وأجبر نحو 7000 أسرة على مغادرة منازلهم في جزر الكناري.
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