رياضة

ريال مدريد في ورطة!

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:00
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أعلن نادي ريال مدريد، في بيان رسمي، عن إصابة ثنائي الفريق، ديفيد ألابا وإيسكو، بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة فحصيهما لكوفيد -19 إيجابية.

ويغيب الثنائي بذلك عن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد أتلتيك بلباو، في ملعب سان ماميس، مساء الأربعاء، في لقاء الأسبوع 21 بين الفريقين لحساب مباريات الدوري الإسباني.

ويفقد الريال بذلك خدمات 11 لاعباً في مباراة بلباو، ووفقاً لبروتوكول رابطة الليجا فإن النادي الملكي لن يستطيع طلب تأجيل اللقاء لأنه يملك 14 لاعباً “بما فيهم حارس مرمى” لخوض اللقاء.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها لوكا مودريتش إلى عدم إصابته بفيروس كورونا، حيث ظهرت مسحته سلبية، إلا أنه لا يشعر أنه بخير للمشاركة مع الفريق.
 
ويغيب عن صفوف الريال في بلباو داني كارفاخال وداني سيبايوس للإصابة، وكاسيميرو للإيقاف، بجانب قائمة مصابي كورونا الطويلة التي تعرف وجود جاريث بيل، ماركو أسينسيو، رودريجو جويس، أندري لونين، ومساعد المدرب دافيد أنشيلوتي. 
 
 
(سبورت 360عربية)
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