رياضة

أمم إفريقيا على حافة الانهيار... هذا ما يحصل!

Lebanon 24
22-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-899521-637757520464883858.jpg
Doc-P-899521-637757520464883858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مخاطر جدية جديدة، تهدد بطولة كأس أمم إفريقيا، وتحديدا المنتخب التونسي، الذي يعول على المنافسة على اللقب.


وأرسل انفصاليو الأنغلوفون في الكاميرون، تهديدا شديد اللهجة، لمنظمي البطولة، وهددوا "بتخريب المباريات"، وتعريض المنتخبات المشاركة في مدن تقع تحت سيطرتهم للخطر الحقيقي.

ويخوض منتخب تونس مباريات مجموعته، التي تضم منتخبات موريتانيا وغامبيا ومالي، في مدينة ليمبي، التي تقع في الجانب المتحدث بالإنجليزية من الكاميرون، والذي يشهد فوضى وأعمال عنف من قبل جماعات مسلحة تسعى لانفصال المقاطعة عن بقية الكاميرون المتحدثة بالفرنسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هددت حركات انفصالية في الكاميرون بشن هجمات ضد ليمبي وبويا، وهما مدينتان ستستضيفان مباريات كأس أمم إفريقيا. 
 
قبل أن توجه الحركة تهديدا مباشرا للمنتخبات التي تخوض مبارياتها في مناطق غرب الكاميرون المتحدثة بالإنجليزية، ومن بينها تونس وموريتانيا، لأن الحركة تعتبر نجاح البطولة نجاحا للحكومة الكاميرونية التي تحاربهم في السنوات الماضية.

من جانبها، وجهت حركة "لا بريغيد أنتي ساردينار" الفرنسية، رسالة تحذيرية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تطالبه بإلغاء البطولة فورا لتجنب أعمال العنف من الانفصاليين المتحدثين بالإنجليزية "أنغلوفون".

وقالت الحركة المتحدثة بالفرنسية: "هناك تهديد حقيقي لمنتخبات تونس وموريتانيا وغامبيا ومالي في مديني ليمبي، نطالب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمنع إقامة البطولة. نحن نواجه حكومة غير مسؤولة تريد الاستفادة من "برستيج" إقامة البطولة الدولية لرفع شعبيتها لدى المواطنين".

ومن المقرر إقامة كأس أمم أفريقيا في جميع أنحاء الكاميرون، في 9 كانون الثاني المقبل، لكن المشاكل المتزايدة، مثل العنف الداخلي وسوء التنظيم، يهدد بإلغاء البطولة تماما.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:42 | 2021-12-22
05:00 | 2021-12-22
02:00 | 2021-12-22
23:00 | 2021-12-21
16:00 | 2021-12-21
14:00 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website