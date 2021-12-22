أول تعليق لتشافي بعد تعادل برشلونة أمام إشبيلية

أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن استيائه بعد سقوط فريقه في فخ التعادل 1-1 مع إشبيلية، أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.وسجل لإشبيلية بابو غوميز، في الدقيقة 32، بينما أحرز رونالد أراوخو، هدف برشلونة، في الدقيقة 45.وقال تشافي عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدي شعور (مختلط) حلو ومر، وسيصعب علي النوم، حيث كان علينا تحقيق الفوز اليوم (أمس)".وأضاف: "يجب أن نكون أكثر هدوءا، وفي الشوط الأول كنا جيدين جدا وأظهرنا شخصيتنا، والفريق يتطور ونقوم بعمل جيد".وأردف: "لعبنا من أجل الفوز، وأنا فخور وسعيد بالفريق والتزامهم، وديمبلي لعب كجناح اليوم على الخط لكن كان ينقصه التسجيل".وتابع تشافي متحسرا على ضياع الفوز: "من المخزي أن نخرج متعادلين. تهيأت لنا فرصة ذهبية للوصول لمركز مؤهل لدوري الأبطال، والنقطة لا تخدمنا. المشاعر جيدة لكن النتيجة لا، وسنحاول في العام الجديد".وبهذا التعادل، رفع إشبيلية رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق خمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين عن رايو فاليكانو، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.