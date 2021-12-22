رياضة

اتهام ميندي في قضية اغتصاب جديدة

Lebanon 24
22-12-2021 | 14:00
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وجهت إلى مدافع مانشستر سيتي لكرة القدم، الفرنسي بنجامان ميندي، تهمة اغتصاب جديدة خلال مثوله أمام محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء.

ومع هذه التهمة الجديدة، ارتفعت حالات اتهام ميندي بقضايا اغتصاب إلى 7 تجاه أربع نساء.

وتتعلق تهمة الاغتصاب السابعة بمشتكية جديدة عن أفعال يزعم أنها حدثت في تموز الماضي، فيما تمت حالات الاغتصاب السابقة بين تشرين الاول 2020 وآب 2021.

وأوقف ميندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر آب الفائت، وأعلن ناديه مانشستر سيتي إيقافه قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة.



المصدر: روسيا اليوم
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