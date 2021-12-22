رياضة

لاعب عمر 54 عاما يتلقى عروضا من 8 أندية... من هو؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 16:00
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أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن لاعب كرة القدم، كازويوشي ميورا، البالغ عمره الآن 54 عاما لا ينوي الاعتزال، وأن هناك نحو 8 أندية محلية تسعى للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأصبح  المخضرم ميورا، الذي يشتهر باسم "الملك كازو" في بلاده، أكبر لاعب يشارك في دوري الدرجة الأولى الياباني عندما لعب مع يوكوهاما الموسم الماضي، لكنه يتطلع الآن إلى فرص في مكان آخر بعد هبوط فريقه للدرجة الثانية.

ونقلت الوكالة اليابانية عن ميورا، قوله: "أتلقى العديد من العروض من أندية تطمح في الصعود للدرجة الأولى، سيكون عملا صعبا (اتخاذ قرار بشأن النادي الذي سيلعب له)".

وتابع: "أريد تحديد الأهم بالنسبة لي وبعدها اتخاذ قرار صادق مع النفس بناء على مشاعري".

وبدأ ميورا مسيرته مع سانتوس البرازيلي عام 1986 لأن اليابان حينها لم يكن لديها دوري للمحترفين، قبل اللعب لأندية مثل فيردي كاواساكي وجنوىودينامو زغرب وفيسل كوبي.

وصرح ميورا لوكالة "رويترز" في أيلول من العام الماضي، بأن شغفه باللعبة لا يتعلق بتسجيل أرقام قياسية جديدة متعلقة بعمره.
 
لاعب عمر 54 عاما يتلقى عروضا من 8 أندية
المصدر: روسيا اليوم
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