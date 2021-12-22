رياضة

ليفاندوفسكي يكشف الفارق بين رونالدو وميسي

Lebanon 24
22-12-2021 | 23:00
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أجرى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مقارنة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن الفارق بين رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، وميسي الأكثر تتويجًا بها (7 مرات): "أحترم كريستيانو بسبب اجتهاده في العمل، ولكن بالنسبة لميسي فكل شيء يبدو سهلًا".

وأضاف النجم البولندي: "أعتقد أن رونالدو عمل بجد واجتهاد كبيرين للوصول لهذه الدرجة من النجاح".
 
ونافس ليفاندوفسكي على جائزة الكرة الذهبية العام الحالي، وكان الأقرب للتتويج بها في الموسم الماضي لكنها ألغيت، وفي المقابل فاز بجائزة "ذا بيست - The Best" لأفضل لاعبي العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) ترتيب هدافي الدوري الألماني "البوندسليغا" برصيد 19 هدفا بعد الجولة 17 من الدوري، بفارق 3 أهداف أمام التشيكي باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن.
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