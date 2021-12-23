هل حُسم موضوع إقامة كأس أمم إفريقيا؟

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أكد سابقاً في تصريح أنّ كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون بداية العام المقبل داحضا كلّ الأخبار التي أعلنت تأجيل المسابقة أو تغيير مكان إقامتها.



وقال موتسيبي إنه سيكون موجودا في الكاميرون بدءا من السابع من يناير رفقة عائلته قبل يومين من بداية المنافسات.



وأضاف رئيس الـ"كاف" أن المسابقة هي للكاميرونيين وللأفارقة مؤكدا أن الوعود قوية لتفادي كل المشكلات المتبقية.

تقرر بشكل نهائي إقامة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في موعدها بداية من التاسع من كانون الثاني وحتى السادس من شباط عام 2022 في الكاميرون كما كان مقرراً مسبقاً.