رياضة

هذا اللاعب حسم مستقبله مع برشلونة

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:00
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اتخذ عثمان ديمبلي قراره بتمديد عقده مع برشلونة ونسيان العروض الأخرى المطروحة على الطاولة، وأكد موقع فوت ميركاتو بأن اللاعب الفرنسي لا يريد معرفة أي شئ عن إمكانية مغادرة الكامب نو وأبلغ وكلائه برغبته في البقاء في الكاتالونيا.


ينتهي عقد الجناح الفرنسي الدولي في 30 حزيران 2022 و وفقاً للمعلومات الواردة من المصدر الفرنسي فإن الوكلاء أنفسهم كانوا يفضلون أن يقوم ديمبلي بخوض تجربة جديدة، لكن ديمبلي أصبح واثقاً في قراره وتجاهل عرضين من نيوكاسل و بايرن ميونخ.

أعلن ماتيو أليماني المدير الرياضي في نادي برشلونة مؤخراً أنه يجب إغلاق صفقة تجديد ديمبلي قبل نهاية العام، لأن اللاعب يمكنه التفاوض بل وحتى التوقيع مع أي نادٍ آخر اعتباراً من 1 كانون الثاني.
 
 
عثمان ديمبلي يتخذ قراره بالتجديد
قام برشلونة بتقديم عرض للتجديد مع نجم بوروسيا دورتموند، لكنه لم يستبعد بيعه في يناير من أجل الاستفادة المادية به.
 
لكن حسب موقع فوت ميركاتو فإن الخيار الأكثر احتمالاً الآن هو أن يقوم ديمبلي بتجديد عقده حتى حزيران من عام 2024، وبهذه الطريقة سيتمكن من الاستمرار في البارسا بذهن صافي، وسيدخل ضمن مشروع النادي الجديد الذي يقوده المدرب تشافي هيرنانديز.
 
 
 سبورت 360

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