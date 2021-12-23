هل سيترك هاميلتون مرسيدس؟

كشفت تقارير صحافية ان بطل العالم السابق 7 مرات سائق فريق مرسيدس الالماني المنتمي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، البريطاني لويس هاميلتون وصيف موسم 2021 أبلغ مرسيدس بأنه سيواصل المنافسة في موسم فورمولا1 2022 وذلك بعد تصريحات مدير الفريق الالماني توتو وولف التي أثارت الشك حول بقاء هاميلتون في فعاليات الفورمولا وان من عدمه بعد خسارته اللقب العالمي أمام الشاب الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق ردبل الأسبوع الماضي، وذلك بعد جائزة ابو ظبي الكبرى النارية التي قدم فيها البطلان مستوى خيالي.