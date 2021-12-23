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رياضة
بنزيما يكرر إنجازا عمره ربع قرن
Lebanon 24
23-12-2021
|
11:00
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كرر الفرنسي كريم بنزيما، إنجازا عمره ربع قرن تقريبا، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل بنزيما هدفين مبكرين في الدقيقتين 4 و7، ليساهم في فوز النادي الملكي على الفريق الباسكي، بنتيجة 2-1.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية، أن بنزيما أصبح أول لاعب يسجل للريال هدفين في أول سبع دقائق في مباراة بالدوري الإسباني، منذ أيلول 1994، حين أحرز المهاجم التشيلي إيفان زامورانو، ثنائية للملكي في أول 4 دقائق خلال مواجهة إشبيلية في معقل الأندلسيين "رامون سانشيز بيزخوان".
ويقدم بنزيما، أداء مبهرا هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفا، ويتقدم بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.
وبفوزه على بيلباو، عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يشغل أتلتيك بيلباو المركز العاشر بـ24 نقطة.
المصدر: روسيا اليوم
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