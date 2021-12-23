رياضة

كلوب وكونتي يطالبان بتغيير نظام كأس الرابطة

Lebanon 24
23-12-2021 | 16:00
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طالب يورغن كلوب، وأنتونيو كونتي، مدربا ليفربول وتوتنهام تواليا، بإقامة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية من مواجهتين من مباراة واحدة، بدلا من ذهاب وإياب، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وبعد أن أقيم الدور نصف النهائي لكأس الرابطة، الموسم الماضي بنظام مباراة واحدة على عكس المعمول به عادة بسبب تأخر انطلاق الموسم على خلفية الجائحة، سيعود في الحالي إلى النظام القديم بمباراتي ذهاب وإياب.
ويلتقي ليفربول في نصف النهائي مع أرسنال، فيما يواجه توتنهام جاره وغريمه تشيلسي في المباراة الثانية، خلال أول أسبوعين من يناير المقبل.
وقال كلوب: "أعتقد أنه سيكون حتما من الأفضل إقامة مباراة واحدة، ولكن من الواضح أن ما أقوله ليس مهما جدا"، كاشفا أن مدربي الدوري الإنجليزي سيجتمعون في وقت لاحق اليوم الخميس لمناقشة مخاوف الجائحة.
ومن جهته، قال كونتي: "سيكون ربما من الأفضل خوض مباراة واحدة لا اثنتين (في نصف نهائي كأس الرابطة)، لا سيما في ظل الوضع الذي نمر به، ولكن علينا احترام القوانين".
ولدى توتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الممتاز، أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي فيروس كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بـ"كوفيد-19" خلال الأسبوع المنصرم.
وألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الفائت، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد في الأسابيع المقبلة، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقاما قياسية في الإصابات بكورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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