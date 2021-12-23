رياضة

ليفربول ينشر فيديو للهدف القاتل وسلسلة ركلات الترجيح المثيرة

Lebanon 24
23-12-2021 | 23:00
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شهدت مباراة ليفربول وضيفه ليستر سيتي ضمن الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، تسجيل 6 أهداف وسلسلة ركلات الترجيح (5-4) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء.

وأنقذ لاعب خط الوسط الياباني تاكومي مينامينو "الريدز" من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل الثالث له في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "أنفيلد"
 
 
وحصل مينامينو على فرصة حسم نتيجة اللقاء في سلسلة ركلات الجزاء الترجيحية، لكنه أخفق في ترجمة ركلة الجزاء الخامسة إلى هدف الفوز، ولكن زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا تمكن من ترجمة ركلة الجزاء السادسة إلى هدف الفوز لليفربول، بعد تصدي زميله حارس المرمى الإيرلندي كايمهين كيليهر لكرة ريان بيرتراند مدافع ليستر سيتي.
 
 
 
وضرب ليفربول موعدا في الدور قبل النهائي لمسابقة "كأس كاراباو"، مع فريق أرسنال الذي اكتسح ضيفه سندرلاند بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.
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