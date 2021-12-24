التصنيف الشهري للفيفا... من تصدر القائمة؟

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري، وتصدر المنتخب السنغالي قائمة المنتخبات الأفريقية (20 عالميا)، يليه منتخب المغرب (28 عالميا)، ثم الجزائر في المركز الثالث (29 عالميا)، بينما تواجد منتخب تونس في المركز الرابع (30 عالميا) تلاه منتخب نيجيريا في المركز الخامس (36 عالميا).

وعلى المستوى العالمي حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التنصيف مع اقتراب المنتخبين البرازيلي والفرنسي منه.



ترتيب أول 10 منتخبات عالمية

بلجيكا

البرازيل

فرنسا

إنجلترا

الأرجنتين

إيطاليا

إسبانيا

البرتغال

الدنمارك

هولندا

ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية

السنغال

المغرب

الجزائر

تونس

نيجيريا

مصر

الكاميرون

غانا

مالي

كوت ديفوار

(موقع يلا كورة)