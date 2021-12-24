رياضة

بوفون يحمّل رونالدو مسؤولية فشل يوفنتوس... هذا ما قاله

Lebanon 24
24-12-2021 | 11:00
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قال الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس، جيانلويجي بوفون، إن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق "السيدة العجوز" ، دمر فرص النادي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح بوفون، الذي دافع عن مرمى يوفنتوس منذ 2001 حتى 2018 قبل أن يتركه لموسم واحد من أجل مغامرة فرنسية مع باريس سان جيرمان، ليعود إليه في 2019 ويستمر معه حتى صيف العام الماضي، أوضح أن "يوفنتوس كانت لديه فرصة التتويج بدوري الأبطال، في أول عام وصل خلاله رونالدو للفريق (2018)، حينها كنت أتواجد في باريس، لا أعرف ماذا حدث".

وأضاف "عندما عدت إلى يوفنتوس، عملت مع رونالدو لعامين، قدمنا مستويات جيدة، لكن يوفنتوس فقد حمضه النووي كفريق".

وتابع الحارس المخضرم "وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2017 (قبل وصول رونالدو)، وحصلنا على الخبرة المطلوبة".

وحمل بوفون، رونالدو مسؤولية تراخي لاعبي يوفنتوس، قائلا: "كانت المنافسة قوية داخل يوفنتوس بين مجموعة من اللاعبين للتواجد في التشكيلة الأساسية، لكننا افتقدناها مع وصول رونالدو".
المصدر: روسيا اليوم
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