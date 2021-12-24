دولة إفريقية تحاول إقناع مورينيو لقيادة منتخبها في كأس القارة السمراء

دخل رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أماجو بينيك، في مفاوضات لإقناع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، لقيادة "النسور الخضر" في بطولة كأس الأمم الإفريقية.وأقال منتخب نيجيريا، مديره الفني الألماني، غيرنوت روهر، في شهر كانون الأول الجاري.وقال بينيك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاتحاد النيجيري بدأ محادثات مع مورينيو لإقناعه بتولي قيادة "النسور الخضر".وأشار إلى أنه سيتم تعيين مدير فني جديد للمنتخب النيجيري في الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هناك مرشحين آخرين بخلاف مورينيو، وهما البرتغالي الآخر جوزيه بيسيرو والصربي ملادين كرستاييتش.