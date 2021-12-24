رياضة

دولة إفريقية تحاول إقناع مورينيو لقيادة منتخبها في كأس القارة السمراء

Lebanon 24
24-12-2021 | 23:00
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دخل رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أماجو بينيك، في مفاوضات لإقناع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، لقيادة "النسور الخضر" في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأقال منتخب نيجيريا، مديره الفني الألماني، غيرنوت روهر، في شهر كانون الأول الجاري.

وقال بينيك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاتحاد النيجيري بدأ محادثات مع مورينيو لإقناعه بتولي قيادة "النسور الخضر".

وأشار إلى أنه سيتم تعيين مدير فني جديد للمنتخب النيجيري في الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هناك مرشحين آخرين بخلاف مورينيو، وهما البرتغالي الآخر جوزيه بيسيرو والصربي ملادين كرستاييتش.
 
وأكد رئيس الاتحاد النيجيري، أن الانضباط سيكون أهم معيار لاختيار المدرب الجديد، موضحًا أنه سيتم النظر لتطلعه للفوز بالألقاب.

وأضاف: "تحدثنا بالفعل مع جوزيه مورينيو، وتحدثت مع وزير الرياضة قبل التفاوض معه".

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

ويسعى منتخب نيجيريا للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 كانون الثاني المقبل وحتى 6 شباط 2022.
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