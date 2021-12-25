أسباب تألق بنزيمة بين رحيل رونالدو وثقة زيدان

يواصل اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة تألقه وقيادة سفينة فريق ريال مدريد لتحقيق الانتصارات، مبرهنا على توهجه في عامه الاستثنائي.





ونجح اللاعب صاحب الـ34 ربيعا الذي جاء رابعا في ترتيب جوائز "الكرة الذهبية" بـ 239 نقطة، في لفت الأنظار إلى موهبته خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى، والتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني.

وأنهى الفرنسي عامه الذهبي بالوصول إلى 47 هدفا بواقع 38 مع فريقه خلال 50 مباراة، و9 أهداف مع منتخب بلاده بـ 13 لقاء، في حين كان أفضل سجل تهديفي لنزيمة في عام واحد طوال مسيرته هو 35 هدفا.



وصادف تألق بنزيمة اللافت للنظر نجاحه في كسر رقم قياسي لم يتكرر منذ ربع قرن، بتسجيله هدفين لريال مدريد في السبع دقائق الافتتاحية، ليصبح أول من يفعلها منذ عام 1994، حيث أحرز وقتها التشيلي إيفان زامورانو، ثنائية للنادي الملكي في أول 4 دقائق خلال مواجهة إشبيلية.





وأكد الناقد الرياضي المهتم بالدوري الإسباني عمرو صلاح، أن الرغبة والتحدي أهم أسباب تألق بنزيمة، مشيرا إلى أن اللاعب الفرنسي كان لديه دافعا قويا للرد على صافرات استهجان الجماهير وسخرية وسائل الإعلام من مستواه، مما خلق لديه نوعا من التحدي.



وقال صلاح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا بجانب تضحياته وعزيمته على مواصلة المشاركة كأساسي، إذ يواصل بنزيمة اللعب وهو مصاب في إصبع يده، كما يهتم كثيرا بالجانب البدني".



ويرى صلاح أن ثاني أسباب تألق بنزيمة، هو تلقيه الثقة والدعم خلال الفترة الماضية بشكل قوي، للدرجة التي دفعت مديره الفني زين الدين زيدان للتصريح بأنه: "سأظل أدافع عن بنزيمة حتى الموت، ولا يهمني عدد الأهداف التي يسجلها". أسباب التألقوأكد الناقد الرياضي المهتم بالدوري الإسباني عمرو صلاح، أن الرغبة والتحدي أهم أسباب تألق بنزيمة، مشيرا إلى أن اللاعب الفرنسي كان لديه دافعا قويا للرد على صافرات استهجان الجماهير وسخرية وسائل الإعلام من مستواه، مما خلق لديه نوعا من التحدي.وقال صلاح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا بجانب تضحياته وعزيمته على مواصلة المشاركة كأساسي، إذ يواصل بنزيمة اللعب وهو مصاب في إصبع يده، كما يهتم كثيرا بالجانب البدني".ويرى صلاح أن ثاني أسباب تألق بنزيمة، هو تلقيه الثقة والدعم خلال الفترة الماضية بشكل قوي، للدرجة التي دفعت مديره الفني زين الدين زيدان للتصريح بأنه: "سأظل أدافع عن بنزيمة حتى الموت، ولا يهمني عدد الأهداف التي يسجلها".