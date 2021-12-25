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رياضة
غوارديولا يحذر لاعبيه من ليستر
Lebanon 24
25-12-2021
|
08:00
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حذر المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، لاعبي فريقه مانشستر سيتي، من ليستر سيتي قبيل مواجهة الفريقين، غدًا الأحد، في قمة المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورغم الفارق في النتائج بين مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري، وليستر، صاحب المركز التاسع، حذر غوارديولا فريقه الذي فاز ذهابًا على بطل 2016 بنتيجة 1-0، لأن "ليستر يبقى ليستر"، مضيفًا: "بالنسبة لي، يبقون من دون شك فريقًا قويًّا مع مدرب من الطراز الرفيع (الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز) ولاعبين استثنائيين في كافة المراكز".
وبرر غوارديولا تراجع مستوى ليستر هذا الموسم، بالقول: "في بعض الأحيان وبعض المواسم، هناك فترات من التقلبات. ربما اعتدنا على رؤية ليستر هناك في الطليعة".
وأشاد الإسباني بالعمل الذي قام به نظيره رودجرز "والطريقة التي يعمل بها النادي في الكثير من النواحي، إن كان من ناحية التعاقد مع لاعبين، أو التغيير والتأقلم مع مواقف مختلفة. لكن هناك فترات أيضًا يفتقدون فيها تمامًا الى الثبات".
ورأى المدرب الإسباني أن "هذه الأمور تحصل، لكن من مباراة الى أخرى، وعندما تعرف القدرات التي يملكونها (ليستر)، فأي شيء قد يحصل".
وستكون مباراة الغد الأولى لليستر في الدوري الممتاز منذ فوزه الكبير على نيوكاسل 4-0، في 12 كانون الأول الحالي، إذ غاب عن المرحلتين الماضيتين لإرجاء مباراتيه مع توتنهام وإيفرتون بسبب فيروس كورونا.
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