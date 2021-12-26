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رياضة
هذا هو عدد سيارات محمد صلاح.. وثمنها خيالي!
Lebanon 24
26-12-2021
|
02:00
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يمتلك الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي مجموعة فاخرة من السيارات، تبلغ عددها 6 سيارات ويصل مجموع قيمتها أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل "16 مليون جنيه مصري".
وكشف تقرير رصدته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ونشرته يوم السبت أن سيارة "بينتلي كونتنينتال جي تي" هي أحدث سيارة امتلكها صلاح مؤخرًا، كما أن هذه السيارة هي ثاني أكثر نوع يفضله لاعبو الدوري الإنجليزي بعد سيارة "رينج روفر سبورت".
وتبلغ قيمة السيارة 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر، المقاعد الجلدية المريحة وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة.
وأدركت الجماهير امتلاك صلاح لـ"بينتلي" بعد مقطع الفيديو الذي انتشر لطفل يلاحقها ليلتقي بلاعبه المفضل، لكنه اصطدم بعمود إنارة أثناء الركض خلفها، مما جعل صلاح يتوقف ليطمئن على حالته ثم التقطا صورة معاً.
وأشارت تقارير إلى امتلاك صلاح لسيارة "لامبورغيني أفينتادور" مثل لاعب أرسنال بيير إمريك أوباميانغ، وتستطيع تلك السيارة الوصول إلى 218 ميلًا في الساعة، لتصبح بالتأكيد الأسرع في مجموعته.
وتتناسب تلك السيارة مع سرعة صلاح داخل الملعب، إذ يمكن لها أن تصل من سرعة 0 لـ 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتبلغ قيمتها 271 ألف جنيه إسترليني.
وتضم مجموعة سيارات صلاح سيارتي "مرسيدس" الأولى "إيه إم جيه جي إل إي كوب" التي يتسخدمها عادة للذهاب إلى التدريبات، ويبدأ سعرها من 65 ألف إسترليني، بينما الثانية "إس إل إس إيه إم جي" وهي واحدة من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.
وكان صلاح يمتلك "أودي كيو 7" بعد عودته للدوري الإنجليزي مرة أخرى وانتقاله من روما لليفربول، ويبلغ ثمنها 54 ألف إسترليني، أما عن أقل سيارات صلاح سعرًا وأداءً فهي "تويوتا كاميري" بـ29 ألف إسترليني.
المصدر: العربية
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