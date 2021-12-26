رياضة

إصابة جيرارد بفيروس كورونا

Lebanon 24
26-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-900772-637760972422541615.jpg
Doc-P-900772-637760972422541615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد أستون فيلا أن المدرب ستيفن جيرارد سيغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي لإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أستون فيلا أن جيرارد الذي تولى تدريب الفريق الشهر الماضي تم عزله لحين شفائه.

وسيغيب المدرب البالغ عمره 41 عاما عن مواجهة ضيفه تشيلسي يوم الأحد، ثم عن رحلة فريقه إلى ليدز يونايتد يوم الثلاثاء.

وقال أستون فيلا في بيان: النادي يعلن أن المدرب ستيفن جيرارد لن يحضر المباراتين المقبلتين بالدوري الإنجليزي ضد تشيلسي وليدز يونايتد، إذ إنه في العزل بعد نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد-19.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-26
14:00 | 2021-12-26
11:00 | 2021-12-26
05:00 | 2021-12-26
02:00 | 2021-12-26
16:00 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website