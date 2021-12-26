13
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
رسميا.. إفريقيا تحسم موعد انضمام اللاعبين في أوروبا
Lebanon 24
26-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأحد، قراره النهائي بشأن موعد انضمام اللاعبين الأفارقة لمنتخبات بلادهم قبل بطولة أمم أفريقيا المقبلة.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون الشهر المقبل، سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.
وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.
لكن الاتحاد الإفريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 كانون الأول و3 كانون الثاني ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الإفريقية التي تنطلق في 9 كانون الثاني.
وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 كانون الأول، وهو الموعد الرسمي رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية.
ومن أبرز الأندية التي طالبت "بتأخير" موعد انضمام اللاعبين للمنتخبات، نادي ليفربول الإنكليزي، الذي أصر على الاحتفاظ بنجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لخوض موقعة مصيرية بالدوري أمام تشلسي يوم 3 كانون الثاني.
ووفقا للقرار الرسمي، فأن اللاعبين سيتمكنوا من خوض مباراة تشلسي، ثم التوجه مباشرة للبطولة.
وقال الاتحاد الإفريقي في خطاب أرسل، الأحد، إلى المنتدى الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية: "اتخذ هذا القرار انطلاقا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة سلبا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم".
وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الإفريقية في منتصف الموسم في أوروبا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.
الأكثر قراءة
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
Lebanon 24
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
02:00 | 2021-12-26
26/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
06:09 | 2021-12-26
26/12/2021 06:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
01:45 | 2021-12-26
26/12/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
01:30 | 2021-12-26
26/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-12-26
عقد محمد صلاح.. ليفربول يحضر لمفاجأة كبيرة
11:00 | 2021-12-26
"رسالة عاجلة" من غوارديولا للمشجعين بشأن كورونا
08:00 | 2021-12-26
إصابة جيرارد بفيروس كورونا
05:00 | 2021-12-26
وفاة لاعب جزائري في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية (فيديو)
02:00 | 2021-12-26
هذا هو عدد سيارات محمد صلاح.. وثمنها خيالي!
16:00 | 2021-12-25
دولة خليجية تمنع عزف النشيد ورفع العلم الإسرائيلي في منافسة دولية
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 01:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 01:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 01:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact