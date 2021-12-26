غوارديولا يعترف: لا نستطيع مجاراة ليفربول بهذه "الخاصية"

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي "لا يضاهي" ليفربول في نقطة معينة بطريقة اللعب، معترفا بأنهم "الأساتذة".وينافس مانشستر سيتي خصمه ليفربول على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، في صراع محتدم يتكرر من جديد هذا الموسم.وفي تصريحات جديدة، أكد غوارديولا أن فريقه لا يضاهي ليفربول في "سرعة الهجوم"، مشيرا إلى أنهم "الأساتذة" في هذا الموضوع، وفقا لصحيفة "ليفربول إيكو".