19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
بسبب العجز المالي.. سان جيرمان في طريقه للتخلي عن عدد من نجومه
Lebanon 24
27-12-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "ماركا" الإسباني عن نية إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ببيع أكثر من لاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة لتخفيف العجز المالي.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيضطر إلى إدخال نحو نحو 100 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي والصيفي لتقليص العجز.
وأوضحت الصحيفة أن البرازيلي رافينيا يعد من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن باريس سان جيرمان، ولكن على سبيل الإعارة، لتخفيف الأعباء المالية عن الفريق.
وأكملت الصحيفة أن ثنائي خط الدفاع تيلو كيهرر، وديالو متاحان خلال الميركاتو الشتوي المقبل لمن يرغب في التعاقد معها، حيث يقدر سعر اللاعب الواحد حوالي 25 مليون يورو.
هناك أيضاً جوليان دراكسلر وكورزاوا اللذان لم يحصلا على فرصة اللعب باستمرار مع باريس، لذلك سيقوم النادي ببيعهما، فالألماني يقدر سعره ب 20 مليون يورو، والظهير الأيسر سيكون سعره 9 ملايين يورو.
ومن الأسماء المرشحة للرحيل أيضاً الإسباني سيرجيو ريكو حارس باريس الثالث، والأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يطمح للعب باستمرار مع فريق جديد.
قناة سبورت 360عربية
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
Lebanon 24
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
14:23 | 2021-12-26
26/12/2021 02:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
10:30 | 2021-12-26
26/12/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
14:44 | 2021-12-26
26/12/2021 02:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
11:17 | 2021-12-26
26/12/2021 11:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2021-12-27
ثروته تفوق ثروة ميسي ورونالدو.. أغنى لاعب في العالم ينضم لفريق جديد
23:00 | 2021-12-26
غوارديولا يعترف: لا نستطيع مجاراة ليفربول بهذه "الخاصية"
16:00 | 2021-12-26
رسميا.. إفريقيا تحسم موعد انضمام اللاعبين في أوروبا
14:00 | 2021-12-26
عقد محمد صلاح.. ليفربول يحضر لمفاجأة كبيرة
11:00 | 2021-12-26
"رسالة عاجلة" من غوارديولا للمشجعين بشأن كورونا
08:00 | 2021-12-26
إصابة جيرارد بفيروس كورونا
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 14:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 14:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 14:54:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact