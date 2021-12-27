رياضة

بسبب العجز المالي.. سان جيرمان في طريقه للتخلي عن عدد من نجومه

Lebanon 24
27-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-901053-637761833710582879.jpg
Doc-P-901053-637761833710582879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كشفت صحيفة "ماركا" الإسباني عن نية إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ببيع أكثر من لاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة لتخفيف العجز المالي.


وأشارت الصحيفة نقلاً عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيضطر إلى إدخال نحو نحو 100 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي والصيفي لتقليص العجز.

وأوضحت الصحيفة أن البرازيلي رافينيا يعد من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن باريس سان جيرمان، ولكن على سبيل الإعارة، لتخفيف الأعباء المالية عن الفريق.

وأكملت الصحيفة أن ثنائي خط الدفاع تيلو كيهرر، وديالو متاحان خلال الميركاتو الشتوي المقبل لمن يرغب في التعاقد معها، حيث يقدر سعر اللاعب الواحد حوالي 25 مليون يورو.
 
هناك أيضاً جوليان دراكسلر وكورزاوا اللذان لم يحصلا على فرصة اللعب باستمرار مع باريس، لذلك سيقوم النادي ببيعهما، فالألماني يقدر سعره ب 20 مليون يورو، والظهير الأيسر سيكون سعره 9 ملايين يورو.

ومن الأسماء المرشحة للرحيل أيضاً الإسباني سيرجيو ريكو حارس باريس الثالث، والأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يطمح للعب باستمرار مع فريق جديد.

قناة سبورت 360عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-12-27
23:00 | 2021-12-26
16:00 | 2021-12-26
14:00 | 2021-12-26
11:00 | 2021-12-26
08:00 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website