بسبب العجز المالي.. سان جيرمان في طريقه للتخلي عن عدد من نجومه

كشفت صحيفة "ماركا" الإسباني عن نية إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ببيع أكثر من لاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة لتخفيف العجز المالي.وأشارت الصحيفة نقلاً عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيضطر إلى إدخال نحو نحو 100 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي والصيفي لتقليص العجز.وأوضحت الصحيفة أن البرازيلي رافينيا يعد من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن باريس سان جيرمان، ولكن على سبيل الإعارة، لتخفيف الأعباء المالية عن الفريق.وأكملت الصحيفة أن ثنائي خط الدفاع تيلو كيهرر، وديالو متاحان خلال الميركاتو الشتوي المقبل لمن يرغب في التعاقد معها، حيث يقدر سعر اللاعب الواحد حوالي 25 مليون يورو.