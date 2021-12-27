ليفربول يحضر لمفاجأة كبيرة... هذه بعض تفاصيلها

ذكرت شبكة عالمية أن نادي ليفربول لكرة القدم بصدد تقديم راتبا ضخما لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في الدوري الإنجليزي، للموافقة على تمديد عقده مع "الريدز".وأوضحت شبكة "ESPN" أن "الفرعون" المصري سيتقاضى راتبا قدره 500 ألف استرليني أسبوعيا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول.وأشارت الشبكة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لا يتقاضى هذا الرقم ويحصل على 400 ألف استرليني أسبوعيا.