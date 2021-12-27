15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ليفربول يحضر لمفاجأة كبيرة... هذه بعض تفاصيلها
Lebanon 24
27-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت شبكة عالمية أن نادي ليفربول لكرة القدم بصدد تقديم راتبا ضخما لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في الدوري الإنجليزي، للموافقة على تمديد عقده مع "الريدز".
وأوضحت شبكة "ESPN" أن "الفرعون" المصري سيتقاضى راتبا قدره 500 ألف استرليني أسبوعيا، وهو رقم لا يتقاضاه أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول.
وأشارت الشبكة إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لا يتقاضى هذا الرقم ويحصل على 400 ألف استرليني أسبوعيا.
ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي الموسم الحالي "للبريمير ليغ" برصيد 15 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن وصيفه زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.
يذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من فريق روما الإيطالي، مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني.
وشارك المهاجم المصري في 229 مباراة منذ انتقاله إلى ليفربول وسجل خلالها 147 هدفا، وصنع 67، وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
Lebanon 24
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
14:23 | 2021-12-26
26/12/2021 02:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
14:44 | 2021-12-26
26/12/2021 02:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نوعٌ من البنزين لا تشتروه أبداً.. فضيحة تطال محطات في لبنان
Lebanon 24
نوعٌ من البنزين لا تشتروه أبداً.. فضيحة تطال محطات في لبنان
03:23 | 2021-12-27
27/12/2021 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذنب يظهر في سماء لبنان خلال الليل.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
مذنب يظهر في سماء لبنان خلال الليل.. شاهدوا الصورة
15:13 | 2021-12-26
26/12/2021 03:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ابراج يعيشون الظلم بسبب تواضعهم الزائد...هل انت من بينهم؟
Lebanon 24
5 ابراج يعيشون الظلم بسبب تواضعهم الزائد...هل انت من بينهم؟
01:00 | 2021-12-27
27/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:07 | 2021-12-27
ميسي "يهرب" مع عائلته من شتاء أوروبا إلى صيف الأرجنتين (فيديو)
11:00 | 2021-12-27
ماذا يفعل ريال مدريد في روسيا؟
09:08 | 2021-12-27
رفض اللقاح ولم يعترف بالفيروس... "كورونا" يقتل "The Undertaker" (صورة)
05:00 | 2021-12-27
ثروته تفوق ثروة ميسي ورونالدو.. أغنى لاعب في العالم ينضم لفريق جديد
02:00 | 2021-12-27
بسبب العجز المالي.. سان جيرمان في طريقه للتخلي عن عدد من نجومه
23:00 | 2021-12-26
غوارديولا يعترف: لا نستطيع مجاراة ليفربول بهذه "الخاصية"
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 20:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 20:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 20:07:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact