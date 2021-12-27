ماذا يفعل ريال مدريد في روسيا؟

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأحد، بأن ريال مدريد يحاول دعم صفوفه بموهبة شابة من روسيا، ضمن خطته لتأمين مستقبل النادي على المدى المتوسط والطويل.ووفقا للمصدر، فإن أحدث أهداف ريال مدريد هو لاعب الوسط الروسي، أرسين زاخاريان، لاعب دينامو موسكو.ويتميز اللاعب زاخاريان البالغ 18 عاما بقدرته على التحكم في الكرة، والتواجد في معظم الأماكن بالملعب، ونجح هذا الموسم في تسجيل 4 أهداف ومرر 7 تمريرات حاسمة خلال 18 مباراة بقميص دينامو موسكو.وأضافت الصحيفة، أن وفدا يمثل الميرنغي، سافر إلى روسيا لبدء المفاوضات مع اللاعب، حيث يتكون من بيديا مياتوفيتش، المدير الرياضي السابق للريال، وفلادو ليميتش، وكيل لوكا مودريتش.وسافر ليميتش ووكيل صربي آخر، إلى العاصمة الروسية في تشرين الثاني الماضي، للاجتماع بممثلي زاخاريان، بحسب مصادر مقربة من اللاعب.