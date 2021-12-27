رياضة

بسبب كورونا... تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
27-12-2021 | 14:00
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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد، تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء، بسبب الإصابات وحالات بعدوى كوفيد-19 في صفوف ولفرهامبتون.

وبلغ مجموع المباريات المؤجلة هذا الشهر 15 مواجهة، بسبب فيروس كورونا، لكن الرابطة شددت على أنها تعتزم المضي قدما في إقامة المباريات، كلما كان ذلك ممكنا.

وقالت الرابطة في بيان: "إدارة الرابطة وافقت على طلب التأجيل إذ أن ولفرهامبتون واندرارز لا يملك العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل) نتيجة الإصابات وحالات العدوى بكوفيد-19".
المصدر: روسيا اليوم
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