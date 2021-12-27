رياضة

الغموض لا يزال يكتنف مشاركة دجوكوفيتش

Lebanon 24
27-12-2021 | 16:00
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لا يزال الغموض يكتنف مشاركة المصنف الأول عالميا نوفاك دجوكوفيتش في كأس اتحاد المحترفين الافتتاحي لموسم تنس الرجال المخصصة للفرق وكذلك في أستراليا المفتوحة التي ستنطلق بعدها.

وحامت شكوك كبيرة حول مشاركة دجوكوفيتش في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم والتي ستنطلق في 17 كانون الثاني حيث رفض اللاعب البالغ عمره 34 عاما، والذي يعارض تلقي التطعيمات ضد كوفيد 19، مرارا وتكرارا تأكيد ما إذا كان قد تلقى اللقاح ضد الفيروس.

وتشير بيانات اتحاد اللاعبين المحترفين أن 95 % من اللاعبين في قائمة المئة الأوائل بالتصنيف العالمي لتنس الرجال تلقوا بالفعل التطعيم.

ومع تأكيد منظمي أستراليا المفتوحة على ضرورة تطعيم كل اللاعبين والمشاركين في البطولة التي ستقام في ملبورن بارك أو الحصول على إعفاء طبي بواسطة لجنة خبراء مستقلة لا يزال موقف دجوكوفيتش غامضا.

وفي حال غياب اللاعب الصربي سيكون الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا على رأس المشاركين في كأس اتحاد المحترفين.

ووصل ميدفيديف بالفعل إلى سيدني لمساعدة الفريق الروسي للدفاع عن لقبه.
المصدر: روسيا اليوم
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