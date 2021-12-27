النجمة غلب الانصار وخسارة أولى لشباب الساحل امام سبورتنغ

تقدم النجمة الى مركز الوصيف بفوزه على الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي 1 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة السابعة من الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم.ورفع النجمة رصيده الى 15 نقطة، مستفيدا من خسارة شباب الساحل الوصيف السابق، وملحقا خسارة ثالثة بالانصار هذا الموسم، ستبعده من دون شك عن التنافس للدفاع عن لقبه، وتبقيه في المركز الرابع.وافتتح الظهير الايمن اندرو صوايا التسجيل للنجمة في الدقيقة 28 بكرة سددها من داخل المنطقة وارتدت من بطن العارضة الى داخل مرمى الحارس نزيه اسعد، مقتحما المنطقة اثر خذ وهات "وان - تو" مع محمود كوراني.وعلى ملعب صور البلدي، تعادل العهد المتصدر ومضيفه التضامن صور سلبا 0 - 0، ورفع العهد رصيده الى 17 نقطة، والتضامن الى سبع نقاط.وعلى ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، حقق سبورتنغ بيروت صاحب القاع فوزا اول على شباب الساحل الوصيف بثنائية بيضاء 2 - 0، ليرفع رصيده الى اربع نقاط، بعدما سبق له التعادل مع الانصار. في حين مني شباب الساحل بخسارته الاولى، والثانية بعد خروجه من دور ال16 لكأس لبنان امام الحكمة بيروت بضربات الترجيح، ليستقر رصيده عند 14 نقطة، ولينزل الى المركز الثالث بعدما كان وصيفا.