إليكم موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وتصنيف الفرق

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لكاف لإقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام القرعة اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد.وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة الاتحاد الإفريقي على يوتيوب.وجاء تصنيف الفرق قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:التصنيف الأول: الأهلي - الترجي التونسي - الوداد المغربي - الرجاء المغربيالتصنيف الثاني: الزمالك - النجم الساحلي التونسي - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - حوريا الغينيالتصنيف الثالث: الهلال السوداني - وفاق سطيف الجزائري - شباب بلوزداد الجزائري - بترو أتليتكو الأنجوليالتصنيف الرابع: المريخ السوداني - ساجردا الأنجولي - أمازولو الجنوب إفريقي - جوانينج جالاكسي البوتسوانيوجاء تصنيف الفرق قبل قرعة الكونفدرالية كالتالي:التصنيف الأول: بيراميدز - نهضة بركان المغربي - مازيمبي الكونغولي - شبيبة القبائل أو رويال ليوباردالتصنيف الثاني: الصفاقسي التونسي - القطن الكاميروني - سيمبا التنزاني - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقيالتصنيف الثالث: المصري - شبيبة الساورة الجزائري - أسيك ميموزا الإفواري - زاناكو الزامبيالتصنيف الرابع: الاتحاد الليبي - أهلي طرابلس الليبي - أوثو دويو الكونغولي - الحرس الوطني