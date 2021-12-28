رياضة

كافاني ينقذ "الشياطين الحمر" من الخسارة

Lebanon 24
28-12-2021 | 14:00
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ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة نيوكاسل وضيفه مانشستر يونايتد التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتقدم نيوكاسل في النتيجة منذ الدقيقة السابعة بهدف رائع سجله نجمه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، وأدرك الضيوف التعادل عن طريق الأورغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر: روسيا اليوم
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