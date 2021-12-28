برشلونة يتعاقد مع الإسباني توريس ويحصنه بشرط جزائي "خرافي"

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء التعاقد مع المهاجم الإسباني فيران توريس البالغ 21 عامًا قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد لغاية صيف 2027.



وجاء في بيان النادي الكتالوني: "اللاعب الدولي الإسباني فيران توريس ينضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي، بموجب عقد يمتد حتى 30 حزيران 2027، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو".