رياضة

هل يتم تأجيل كأس العالم للأندية؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 05:00
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رد محمد بن هزام عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية على التقارير التي تتحدث عن تأجيل موعد انطلاق كأس العالم للأندية.
وتتعارض بطولة كأس العالم للأندية مع مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية مما سوف يحرم الفريق القاهري من العديد من نجومه في الامارات.
من جانبه قال بن هزام عبر صحيفة العين الإماراتية: في الوقت الحالي المواعيد ثابتة، ونحن نتواصل بشكل دائم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المسابقة وإقامتها في موعدها.
واختتم: إذا حدث أي تغيير سيتم الإعلان عنه، ولكن البطولة حتى الآن ستُقام في موعدها، وستكون المباراة الافتتاحية والنهائية على استاد محمد بن زايد.
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