مبابي: لست نادماً على هذا الأمر

أكد النجم الفرنسي الدولي، كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لا يشعر بالندم حيال ما حدث في الصيف الماضي، حين عبر عن رغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي.ويرفض مبابي تجديد عقده مع إدارة فريق ملعب بارك دي برانس، ويتمسك بفكرة الذهاب للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، علماً بأن عقده مع الباريسيين يصل لخط النهاية في يونيو المقبل.وأضاف نجم باريس” أقول دوماً ما يخطر ببالي، لا أحد يمكنه انتقاد ذلك لأنه شعور كان بداخلي، إنه شيء شخصي تماماً”.