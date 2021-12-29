بنفيكا يتخلى عن خدمات مدربه جيزوس

وقال النادي في بيان إن بنفيكا وجورج جيزوس توصلا إلى اتفاق "لإنهاء عقد عمله الرياضي بأثر فوري"، موضحاً أن مدرب الفريق الرديف نيلسون فيريسيمو سيحل محله "حتى نهاية الموسم".وجاءت إقالة جيزوس، البالغ من العمر 67 عاماً، على الرغم من نجاحه في قيادة بنفيكا إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ الألماني وعلى حساب برشلونة الإسباني.ودفع جيزوس ثمن خروج بنفيكا من الدور الرابع لمسابقة الكأس المحلية بخسارته المذلة أمام غريمه التقليدي بورتو بثلاثية نظيفة الخميس الماضي، بالإضافة إلى خسارته دربي لشبونة على أرضه أمام جاره سبورتينغ مطلع الشهر الحالي في الدوري.وذكرت وسائل إعلام رياضية محلية أن جيزوس الذي نفى بنفيكا عشية مواجهته بورتو في مسابقة الكأس شائعات اتفاقه مع فلامنغو البرازيلي للعودة إلى إدارته الفنية، دخل في نزاع مع أحد أبرز نجوم الفريق الدولي بيتزي.ويحل بنفيكا ضيفاً على بورتو الخميس وهذه المرة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري حيث يتخلف بفارق 4 نقاط عن أصحاب الأرض وجاره سبورتينغ.بعد الفترة الأولى التي قضاها في بنفيكا بين عامي 2009 و2015، ترك المدرب النادي للانتقال إلى غريمه التقليدي سبورتينغ.وحقق جيزوس نجاحات كثيرة مع فلامنغو حيث فاز معه بخمسة ألقاب في عام واحد: كأس ليبرتادوريس، الدوري البرازيلي، الكأس السوبر المحلية، الكأس السوبر الأميركية الجنوبية وبطولة ولاية ريو دي جانيرو.ترك فلامنغو للعودة إلى بنفيكا في تموز 2020، موضحاً أنه يريد العودة إلى البرتغال عندما تضررت البرازيل بشدة من جائحة "كوفيد -19".