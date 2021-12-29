رياضة

هل ستكون الـ2022 سنة الانتقالات المجانية؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 11:00
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سيتمكن بعض أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم من الانضمام إلى أي ناد يريدونه الشهر المقبل، وليس هناك أي شيء يمكن أن تفعله فرقهم الحالية لمنعهم من الرحيل.

ويتصدر الفرنسيان كيليان مبابي وبول بوغبا، والويلزي غاريث بيل، قائمة اللاعبين الذين سيدخلون الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم في 1 كانون الثاني، مما يتركهم أحرارا في التفاوض مع أي عروض مقدمة للانتقال مجانا إلى أي ناد آخر.

ويدخل 539 لاعبا في أكبر خمس دوريات في أوروبا الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم الحالية، مما يعني أنه يمكنهم الموافقة على انتقالات مجانية في اليوم الأول من العام الجديد.

وهو ما يجعل بعض أكبر الأندية تحاول بشكل جدي إنهاء المفاوضات وحسم عقود التمديد أو بيع اللاعبين لأندية أخرى قبل انقضاء الشهر الحالي، على أمل الحصول على رسوم رمزية على الأقل مقابل رحيل نجومهم دون مقابل في الصيف.

وهذه بعض أبرز الأسماء التي ستكون متاحة في العام الجديد:

حراسة المرمى: 

سام جونستون (وست بروميتش ألبيون)، هوغو لوريس (توتنهام). 

الدفاع:

أندرياس كريستنسن، أنطونيو روديغر، تياغو سيلفا ، سيزار أزبيليكويتا من (تشيلسي)، جيمس تاركوسكي من (بيرنلي). 

خط الوسط:

بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، بوبكر كامارا (مرسيليا)، أكسل فيتسل (دورتموند)، فرانك كيسي (ميلان)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، غاريث بيل (ريال مدريد).

الهجوم:

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، لورنزو إنسيني (نابولي)، أندريا بيلوتي (تورينو)، ألكسندر لاكازيت (أرسنال)، جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد)، ديفوك أوريغي (ليفربول).
المصدر: روسيا اليوم
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