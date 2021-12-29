رياضة

برشلونة يعلن إصابة 3 لاعبين جدد بفيروس كورونا

Lebanon 24
29-12-2021 | 16:00
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أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، إصابة 3 لاعبين جدد في صفوفه، بفيروس كورونا المستجد.

وكان برشلونة قد كشف خلال الساعات الماضية، عن إصابة الرباعي، داني ألفيس، وكليمو لونجليه، وجوردي ألبا، وأليخاندرو بالدي، بالفيروس.
 
وأصدر برشلونة بيانًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "جاءت تحاليل الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي بشأن فيروس كورونا، إيجابية".

وأضاف البيان: الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، الأحد المقبل، مع استئناف مسابقة الليغا.
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