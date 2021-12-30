رياضة

والدة رونالدو تكشف موعد اعتزاله

Lebanon 24
30-12-2021 | 02:00
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تحدثت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موعد اعتزال نجلها عالم الساحرة المستديرة.

وقالت أفيرو خلال لقاء صحفي: "لقد سألت رونالدو عما إذا كان يريد أن يصبح مدربا عندما يعتزل اللعب. أجاب أنه يريد الاستمتاع بحياته. سوف يلعب حتى يبلغ سن الـ40".
 
وسبق لأفيرو أن صرحت في مايو عام 2018 عندما كان رونالدو يبلغ 33 عاما ويتألق في صفوف ريال مدريد الإسباني، أنه سيستمر بالملاعب لمدة 3 أو 4 سنوات، قائلة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية حينذاك: "هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون حتى 37 عاما، في النهاية كريستيانو بشر وليس آلة، لكنه سيستمر في اللعب طالما يمكنه ذلك، على ما أعتقد لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى".
المصدر: روسيا اليوم
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