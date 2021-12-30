أزمة قلبية تودي بحياة مدرب جديد!

وشارك دحام (56 عاما) مع منتحب بلاده في تصفيات كأس العالم 1990 و1994 وفي نهائيات كأس آسيا 1996 في الإمارات، قبل أن يعتزل اللعب ويتوجه الى عالم التدريب.ومثّل دحام عدداً من الأندية العراقية في مسابقة الدوري أبرزها القوة الجوية والطلبة الجماهيريين فضلا عن الرشيد.وأشرف على تدريب فرق الكرخ والامانة ونفط ميسان المشاركة في المسابقة المحلية، فضلا عن مهمة خارجية واحدة كانت مع البقعة الأردني.