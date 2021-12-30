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رياضة
أزمة قلبية تودي بحياة مدرب جديد!
Lebanon 24
30-12-2021
|
08:00
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نعى الاتحاد العراقي لكرة القدم الدولي السابق أحمد دحام ومدرب فريق المصافي، أحد أندية الدرجة الأولى والذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال إلقاء محاضرة أمام لاعبي الفريق قبل انطلاق وحدة تدريبية الأربعاء.
وذكر الاتحاد العراقي عبر موقعه الرسمي: نعزي ونواسي الأوساط الرياضية لوفاة الدولي السابق ومدرب كرة القدم أحمد دحام.
وشارك دحام (56 عاما) مع منتحب بلاده في تصفيات كأس العالم 1990 و1994 وفي نهائيات كأس آسيا 1996 في الإمارات، قبل أن يعتزل اللعب ويتوجه الى عالم التدريب.
ومثّل دحام عدداً من الأندية العراقية في مسابقة الدوري أبرزها القوة الجوية والطلبة الجماهيريين فضلا عن الرشيد.
وأشرف على تدريب فرق الكرخ والامانة ونفط ميسان المشاركة في المسابقة المحلية، فضلا عن مهمة خارجية واحدة كانت مع البقعة الأردني.
المصدر: العربية
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