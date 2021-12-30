رياضة

برشلونة يقترب من ضم نجم ريال مدريد السابق

Lebanon 24
30-12-2021 | 11:00
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فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن حديث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق ووكيل أعماله، لضم اللاعب لصفوف البرسا.

وقالت الصحيفة، الخميس، أن موراتا هو المرشح الأول لتشافي هيرنانديز لشغل مركز قلب الهجوم في برشلونة.

وفي تفاصيل المعلومات أن مدرب برشلونة تحدث بالفعل مع المهاجم الذي يلعب على سبيل الإعارة في يوفنتوس من أتلتيكو مدريد، ووكيله لاعب كرة القدم السابق خوانما لوبيز.

وأضافت الصحيفة: "تشافي اتصل بموراتا لمعرفة رأيه، واعترف له اللاعب بأنه غير مرتاح في الوقت الحالي في يوفنتوس، وسيذهب إلى برشلونة بعينين مغمضتين، كما وعده المدرب بأن انضمامه سيتجاوز بكثير فكرة الإعارة لـ6 أشهر". 

وسيكون على موراتا البالغ 29 عاما تخفيض راتبه الحالي (10 ملايين يورو صافي) ليتكيف مع أزمة برشلونة المالية.

وأفادت الصحيفة، بأن برشلونة يخطط في الصيف لبيع غريزمان بشكل نهائي لأتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو، وشراء موراتا بنفس السعر، لتصبح عملية متكافئة.
المصدر: روسيا اليوم
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