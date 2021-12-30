رياضة

لاعب يعتدي على حكم مباراة أشهر له بطاقة صفراء (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2021 | 14:00
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شهدت مباراة لكرة القدم في دوري الناشئين بمصر حادثة مؤسفة، عندما اعتدى أحد اللاعبين على حكم المواجهة بعد إشهار الأخير له بطاقة صفراء.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد من مباراة كرة القدم بين فريقي منشية ناصر وحلوان في دوري الناشئين مواليد 2003.

ويظهر لاعب من منشية ناصر ينهال على الحكم بالضرب المبرح بعد إشهار البطاقة الصفراء له، ورغم نجاح الحكم في تفادي الاعتداء إلا أن اللاعب واصل محاولاته ومحاولة ضربه مجددا.

وأخرج الحكم البطاقة الحمراء للاعب عقب الحادثة، فيما قام اللاعبون بإخراج زميلهم بالقوة من أرض الملعب تمهيدا لاستكمال المباراة.

ومن المقرر أن يكتب الحكم الواقعة في تقريره حيث ستكون العقوبة إيقاف اللاعب عدة مباريات وقد تصل للإيقاف لنهاية الموسم.
 
المصدر: روسيا اليوم
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