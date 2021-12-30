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رياضة
ما هي مدة غياب جيمي فاردي هداف ليستر سيتي؟
Lebanon 24
30-12-2021
|
16:00
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أعلن ليستر سيتي أن مهاجمه جيمي فاردي سيبتعد عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع إثر تعرضه لإصابة في فخذه الثلاثاء، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على ليفربول 1-0 في "البريميرليغ".
واعتبر الإيرلندي الشمالي برندان رودجرز مدرب ليستر أن الإرهاق المتراكم في نهاية هذا العام وبشكل خاص توالي مباريات الدوري الممتاز، ولا سيما مرحلة الـ"بوكسينغ داي"، وكذلك تفشي فيروس كورونا مجددا، ساهما في إصابة فاردي أمام "الريدز" ضمن الجولة الـ20 من المسابقة.
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