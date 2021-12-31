20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات.. ويطارد أرسنال
Lebanon 24
31-12-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وصالح جماهيره في ختام مبارياته بالمسابقة العريقة خلال عام 2021، بعدما حقق فوزا سهلا 3 - 1 على ضيفه بيرنلي، مساء الخميس، في المرحلة العشرين للبطولة.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 31 نقطة من 18 مباراة في المركز السادس بترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط خلف آرسنال، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، الذي خاض 19 لقاء.
في المقابل، توقف رصيد بيرنلي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل فوز وحيد و8 تعادلات، عند 11 نقطة، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان، ومازال يمتلك 4 لقاءات مؤجلة.
وجاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الأول، حيث افتتح سكوت مكتوميناي التسجيل ليونايتد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز بن ميي، لاعب بيرنلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27.
وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 35، مسجلا هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم، بفارق 7 أهداف خلف المصري محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي المسابقة، فيما تكفل آرون لينون، بإحراز هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 38.
بتلك النتيجة التي تحققت في آخر مباريات الدوري الإنجليزي في العام الحالي، أعاد يونايتد البسمة لوجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب تعادل الفريق المخيب 1 - 1 مع نيوكاسل يونايتد (المتعثر) في لقائه الماضي بالمسابقة، والذي جاء عقب فوز الفريق في لقاءاته الثلاثة السابقة.
تابع
الأكثر قراءة
في الضاحية الجنوبية... تمت تصفيته على يد سائق تاكسي
Lebanon 24
في الضاحية الجنوبية... تمت تصفيته على يد سائق تاكسي
16:02 | 2021-12-30
30/12/2021 04:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الاول
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الاول
07:47 | 2021-12-30
30/12/2021 07:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في "وداع" 2021.. "الدولار" يخطف الأضواء والامل بجمع الشمل الحكومي
Lebanon 24
في "وداع" 2021.. "الدولار" يخطف الأضواء والامل بجمع الشمل الحكومي
06:00 | 2021-12-30
30/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً خبر سار.. اكتشاف أجسام مضادة تواجه "أوميكرون" وما يتبعه من تحورات
Lebanon 24
وأخيراً خبر سار.. اكتشاف أجسام مضادة تواجه "أوميكرون" وما يتبعه من تحورات
08:00 | 2021-12-30
30/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2021-12-30
30/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2021-12-31
سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ "الأناني"
23:00 | 2021-12-30
تمثال لرونالدو في الهند يثير انتقادات
16:00 | 2021-12-30
ما هي مدة غياب جيمي فاردي هداف ليستر سيتي؟
14:00 | 2021-12-30
لاعب يعتدي على حكم مباراة أشهر له بطاقة صفراء (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
برشلونة يقترب من ضم نجم ريال مدريد السابق
08:00 | 2021-12-30
أزمة قلبية تودي بحياة مدرب جديد!
فيديو
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
31/12/2021 12:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
31/12/2021 12:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
السيسي يدخل في نوبة ضحك بسبب فتاة.. شاهدوا الفيديو
04:49 | 2021-12-29
31/12/2021 12:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact