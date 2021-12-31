سمير نصري يهاجم صلاح ويصفه بـ "الأناني"

وصف سمير نصري، اللاعب الدولي الفرنسي السابق، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، باللاعب الأناني، مشددا على أن إيدن هازارد أفضل منه.وقال اللاعب السابق لمانشستر سيتي في تصريحات تلفزيونية على قناة "Canal+" الفرنسية: بالنسبة لي أرى إيدن هازارد أفضل من محمد صلاح، خاصة عندما كان اللاعب البلجيكي في تشيلسي، أما صلاح فهو لاعب أناني، ويحتفظ دائما بالكرة.كما كشف نصري الذي اعتزل مؤخرا تفاصيل خلافه الذي حدث مع المدرب الإيطالي مانشيني عندما اقترب مانشستر سيتي من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2012.

وقال البالغ من العمر "34 عاما" إنه أبلغ مانشيني بأنه سيهاجم نجليه، فيليبو وأندريا، اللذين سمح لهما بالتدرب مع الفريق، إضافة إلى أنه كان يريد أن يرمي الحذاء في وجه المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا.وأضاف: لعبنا في وولفرهامبتون مع نهاية موسم 2011-2012، كنت بجانب مانشيني في الملعب، ولم يتوقف عن الحديث معي، قلت له: اخرس، أنا لست "بلاي ستيشن"، إذا لم تكن سعيدا أخرجني، لكن توقف عن الحديث.وأردف: بعد نهاية الشوط الأول خلعت حذائي، أخبرت يايا توريه أنه إذا تحدث مانشيني معي بشكل سيئ، فسأرمي الحذاء عليه، لأنه لا يحترم لاعبيه.