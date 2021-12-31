لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو أنه ليس سعيدًا في تشيلسي، كما شدد على أنه سيحمل إنتر ميلان في قلبه دائمًا ووجه رسالة لجماهير "النيراتزوري".وقال لوكاكو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس": أنا بخير من الناحية الجسدية بفضل العامين اللذين قضيتهما مع إنتر، تابعت مع أطباء وخبراء تغذية وسأستمر على هذا النهج دومًا.وتابع: لست سعيدًا بالوضع الحالي في تشيلسي، توخيل يحب اللعب بطريقة معيّنة في المباريات، لكن عليّ أن أكون محترفًا وأواصل العمل وألا أستسلم.وعن إنتر ميلان قال لوكاكو: أعتقد أن كل ما حدث في الصيف الماضي لم يكن صحيحًا، طريقة رحيلي عن إنتر وتواصلي مع الجماهير، الأمر يزعجني حينما أتذكر تلك الأشياء.وأضاف: حان الآن وقت الكشف عن مشاعري، سيظل إنتر في قلبي وواثق من عودتي له في نهاية مسيرتي لنفوز بالمزيد من الألقاب.واختتم حديثه برسالة عاطفية لجماهير فريقه السابق: أود أن أعتذر لكم، طريقة الرحيل والتوقيت لم يكونا مناسبين، لن أنسى أبدًا ما فعلتموه من أجلي.ولعب لوكاكو 18 مباراة مع "البلوز" بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.