رياضة

لوكاكو: لست سعيداً في تشيلسي.. سأعود إلى إنتر

Lebanon 24
31-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-902459-637765325323094070.jpg
Doc-P-902459-637765325323094070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف البلجيكي روميلو لوكاكو أنه ليس سعيدًا في تشيلسي، كما شدد على أنه سيحمل إنتر ميلان في قلبه دائمًا ووجه رسالة لجماهير "النيراتزوري".

وقال لوكاكو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس": أنا بخير من الناحية الجسدية بفضل العامين اللذين قضيتهما مع إنتر، تابعت مع أطباء وخبراء تغذية وسأستمر على هذا النهج دومًا.

وتابع: لست سعيدًا بالوضع الحالي في تشيلسي، توخيل يحب اللعب بطريقة معيّنة في المباريات، لكن عليّ أن أكون محترفًا وأواصل العمل وألا أستسلم.

وعن إنتر ميلان قال لوكاكو: أعتقد أن كل ما حدث في الصيف الماضي لم يكن صحيحًا، طريقة رحيلي عن إنتر وتواصلي مع الجماهير، الأمر يزعجني حينما أتذكر تلك الأشياء.

وأضاف: حان الآن وقت الكشف عن مشاعري، سيظل إنتر في قلبي وواثق من عودتي له في نهاية مسيرتي لنفوز بالمزيد من الألقاب.

واختتم حديثه برسالة عاطفية لجماهير فريقه السابق: أود أن أعتذر لكم، طريقة الرحيل والتوقيت لم يكونا مناسبين، لن أنسى أبدًا ما فعلتموه من أجلي.

ولعب لوكاكو 18 مباراة مع "البلوز" بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-12-31
10:16 | 2021-12-31
05:00 | 2021-12-31
02:00 | 2021-12-31
23:00 | 2021-12-30
16:00 | 2021-12-30
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website