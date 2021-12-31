رياضة

رونالدو يتقدم في قائمة هدافي يونايتد التاريخيين

Lebanon 24
31-12-2021 | 11:00
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اختتم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2021 بتسجيل هدف ليساهم في فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي 3-1، الخميس، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلط الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي الضوء على نجاح رونالدو في الوصول للمركز 14 بقائمة الهدافين التاريخيين للشياطين الحمر، وذلك بتسجيله 132 هدفا.

وتجاوز "الدون" رقم الإنجليزي تومي تايلور، الذي تراجع للمركز 15 برصيد 131 هدفا.

وكان تايلور أحد ضحايا حادثة ميونخ الشهيرة عام 1958.

ومنذ عودته إلى الشياطين الحمر الصيف الماضي، استطاع الأسطورة البرتغالي تجاوز عدد من اللاعبين السابقين في القائمة التاريخية، أبرزهم أندي كول، أولي غونار سولشاير وبريان ماكلير.

وسيحتاج رونالدو لتسجيل 15 هدفا للوصول للمركز 13، الذي يحتله ديفيد هيرد برصيد 145 هدفا.

ويتصدر الإنجليزي واين روني قائمة الهدافين التاريخيين ليونايتد برصيد 253 هدفا، يليه السير بوبي تشارلتون متأخرا بـ 4 أهداف.

وذكرت شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصائيات كرة القدم أن رونالدو بهدف أمس الخميس وصل إلى هدفه الـ92 في "البريميرليغ"، متجاوزا رقم مدربه الأسبق النرويجي سولشاير بهدف واحد (91 هدفا).
المصدر: روسيا اليوم
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