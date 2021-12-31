رياضة

خطأ يغيّر مصير حارس مرمى ريال مدريد

Lebanon 24
31-12-2021 | 14:00
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تلقى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، نبأ سارا، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام خيتافي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، كان قد أصيب بفيروس كورونا، الأربعاء برفقة ثلاثة لاعبين آخرين وهم كامافينجا وفينيسيوس وفالفيردي.

وأضافت أن الحارس البلجيكي أجرى اختبارين جديدين بين الأربعاء والخميس، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، موضحة أن النتيجة الأولى التي جاءت إيجابية ربما كانت خاطئة.

وأوضحت أن النادي الملكي أرسل بالفعل التقرير الطبي إلى الدوري الإسباني حتى يتمكن من العودة إلى التدريبات مع بقية زملائه بالفريق.

وختمت الصحيفة بأنه إذا سارت الأمور بشكل جيد، فسيتواجد كورتوا بقائمة الميرينغي لمباراة خيتافي المقبلة.
المصدر: روسيا اليوم
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