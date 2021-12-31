رياضة

4 أشخاص يعتدون بوحشيّة على نجم "مانشستر سيتي" (صورة)

Lebanon 24
31-12-2021 | 16:00
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كشف لاعب مانشستر سيتي جواو كانسيلو، عن تعرضه لاعتداء من قبل 4 أشخاص، وتلقى إصابة في وجهه بينما كان يحمي عائلته.

وشارك نجم مانشستر سيتي، البالغ 27 عاما، قصته مع مليوني متابع عبر حسابه الشخصي على إنستغرام إلى جانب صورة للجرح فوق عينه المصابة بكدمة.
وأكد كانسيلو أنه حاول المقاومة كي يحمي شريكته دانييلا ماتشادو وابنته أليسيا البالغة من العمر عامين، مبينا أن الأشخاص الأربعة سرقوا مجوهراته.

وكتب كانسيلو: "للأسف تعرضت اليوم للاعتداء من قبل 4 جبناء آذوني وحاولوا إيذاء أسرتي، عندما تحاول المقاومة هذا ما يحدث، لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي وتركوا وجهي بهذه الحالة".

وأضاف: "لا أعرف كيف يوجد أناس بهذا القدر من اللؤم، أهم شيء بالنسبة لي هو عائلتي ولحسن الحظ هم جميعا على ما يرام، وبعد الكثير من العقبات في حياتي، هذه مجرد عقبة أخرى سأتغلب عليها بحزم وقوة، كما هو الحال دائما".

وانضم كانسيلو إلى مانشستر سيتي قادما من يوفنتوس عام 2019 ولعب معه 101 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 7 في 26 مباراة هذا الموسم.
 
نجم السيتي يتعرض لاعتداء وحشي
المصدر: روسيا اليوم
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