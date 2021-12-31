رياضة

فوز الرياضي على الانترنيك بمباراة كرة قدم في صور

Lebanon 24
31-12-2021 | 10:16
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فاز فريق الرياضي العباسية على فريق الانترنيك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جرت على ملعب صور البلدي، في إطار دوري الدرجة الثالثة في كرة القدم، وقاد المباراة طاقم الحكام، علي الأشقر عاونه علي فقيه، علي عبود ووائل حيدر.
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