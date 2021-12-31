إصابة ثلاثة لاعبين من ليفربول بكورونا قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الجمعة إن 3 من لاعبيه والمزيد من أفراد الطاقم المعاون أصيبوا بكورونا قبل مواجهة تشيلسي، لكن من السابق لأوانه المطالبة بتأجيل المباراة.وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة "البلوز" بعد غد الأحد في لندن: "لدينا ثلاث حالات جديدة لكوفيد-19 في الفريق والمزيد من الحالات في الطاقم المعاون لذلك لا نعيش أفضل لحظاتنا حاليًّا.وأضاف: "ليس بوسعي الكشف عن أسماء المصابين لأن الفحوصات لم تكتمل وأيضًا نتائج المسحات لكنكم ستعرفون يوم الأحد من خلال قائمة المباراة".