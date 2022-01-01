فينيسيوس يحقق نبوءته مع ريال مدريد

بعد بضعة سنوات تخللها الكثير من الشك والترقب، استطاع النجم البرازيلي الشاب، جونيور فينيسيوس، من تحقيق نبوءته بأن يكون لاعبا متألق لا يشق له غبار مع فريقه ريال مدريد، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.وكان الفريق الملكي قد أعلن في ايار 2017، أنه أبرم صفقة مع نادي فلامينغو البرازيلي للحصول على خدمات المهاجم فينيسيوس البالغ من العمر آنذاك 16 عامًا على أن يسافر إلى مدريد عندما يصبح في الثامنة عشرة من عمره مقابل 45 مليون يورو أي ما يعادل 51 مليون دولار أميركي تقريبا، وليصبح ثاني أغلى تحت سن التاسعة عشرة في تاريخ البرازيل بعد نيمار نجم برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.ورغم ضخامة المبلغ، فإن عائلة فينيسيوس توقعت أن يحقق ابنها حلمه بأن يكون لاعبا ذا شأن وسوف يثبت أنه يستحق كل قرش دفع فيه.وفي هذا الصدد كان أوليسيس، عم فينيسيوس، قد ذكر لصحيفة ماركا في العام 2017، أن العائلة فوجئت بإقدام ريال مدريد على التعاقد مع ابنهم المراهق، ولكنهم كانوا واثقين في الوقت نفسه أن ذلك المراهق سوف يستفيد من تلك الفرصة إلى أقصى حد ممكن.وأوضح أوليسيس: "فينيسيوس ومنذ أن كان في الخامسة من عمره اعتاد أن يقول إنه سوف يكون لاعبا محترفا"، مضيفا: "توقيعه للريال ألقى مسؤولية كبيرة على عاتقه، ونحن ندرك مدى المخاطرة التي أقدم عليها الفريق الملكي، ولكنهم إذ لم يفعلوا ذلك لكان ناد آخر سبقهم إلى التعاقد معه".وحاليا يعيش فينيسيوس أزهى أيامه منذ أن قدم إلى العاصمة الإسبانية، إذ سجل 12 هدفًا ومنح تسع تمريرات حاسمة، ولا يتفوق عليه بعدد الأهداف سوى مهاجم الفريق المخضرم، النجم الفرنسي كريم بنزيما، بينما تبقى الصدارة للشاب البرازيلي في عدد التمريرات الحاسمة.وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بتقييم اللاعبين، فإن فينيسيوس يعد حاليا ثالث أغلى لاعب في العالم بقيمة 100 مليون يورو، خلف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي قدرت قيمة سوقية بـ150 مليون يورو، وكيليان مبابي (160 مليون يورو)، واللذين يأمل ريال مدريد أن ينضما إليه في الموسم القادم.وأخير، فإنه من المرجح أن يجلب العام الجديد توقيع عقد جديد للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، رغم أن عقده الحالي سوف ينتهي في صيف العام 2024، ولكنه بحسب العديد من الخبراء بات يستحق راتبا سنويا أفضل للحفاظ عليه من أعين المنافسين.